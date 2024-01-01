وزارت امورخارجه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ذیل اشتراک نمایند:

اسم پروژه شماره داوطلبی جلسه قبل از داوطلبی تاریخ آفر گشائی زمان آفر گشائی تهیه و تدارک 11 قلم وسایل برق MOFA/NCB/1405/G-005 07/04/1405 16/04/1405 10:00 قبل از ظهر



نقل شرطنامه را از ویب سایت وزارت امور خارجه، ویب سایت ریاست تدارکات ملی و یا از مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه در اوقات رسمی بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط شرطنامه و قانون عقود طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ های فوق الذکر و وقت معینه که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها درج شرطنامه معیاری می باشد، به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امورخارجه واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. جلسه آفر گشائی در دفتر جلسات مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه تدویر می گردد. شماره تماس دفتر تدارکات: 0202103666

https://tenders.ageops.af/prs/procurement-process/MoFA%25252F1405%25252FNCB%25252FG-1461/components



