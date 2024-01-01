اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و تدارک15 قلم قرطاسیه مطبوع

بدینوسیله به تأسی از متحد المال شماره (AOP/NDP/PPD/C34/1405) مورخ 27/12/1447ریاست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تهیه و تدارک15 قلم قرطاسیه مطبوع شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1405/G-002) را با مطبعه صنعتی و تولیدی حبیب ناصری دارنده جواز شماره (47274) آدرس پارک های جمعه محمد محمدی فازم دوم دست چپ نمبر اول شهر کابل را به ارزش مجموعی مبلغ(994390) افغانی نُه صدو نود وچهار هزارو سه صدو نود افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراعلان الی پنج روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم شهر کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.