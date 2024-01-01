اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و تدارک 11 قلم وسایل برق

بدینوسیله به تأسی از متحد المال شماره (AOP/NDP/PPD/C34/1405) مورخ 27/12/1447ریاست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تهیه و تدارک 11 قلم وسایل برق شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1405/G-005) را با شرکت خدمات لوژستیکی آرتا دارنده جواز شماره (37595) آدرس سه راهی خواجه بغرا ناحیه 15 شهر کابل را به ارزش مجموعی مبلغ(4122250) چهار میلیون یکصدوبیست و دو هزارو دو صدو پنجاه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراعلان الی پنج روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم شهر کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.