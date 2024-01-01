اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد، تهیه وتدارک34 قلم رنگ پرنتر و ماشین فوتوکاپی

بدینوسیله به تأسی از متحد المال شماره (AOP/NDP/PPD/C34/1405) مورخ 27/12/1447ریاست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تهیه وتدارک34 قلم رنگ پرنتر و ماشین فوتوکاپی شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1405/G-007) را با شرکت تجارتی و لوژستیکی ذبیح الله لغمانی دارنده جواز شماره (79242) آدرس چهاراهی صدارت اتحاد مارکیت ناحیه دوم شهر کابل را به ارزش مجموعی مبلغ(493952) افغانی چهارصدو نود و سه هزارو نُه صدو پنجاه و دو افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراعلان الی پنج روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم شهر کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.