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د بهرنیو چارو وزیر

مولوي امیر خان متقي

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افغانستان د ستراتیژیک موقعیت، پراخو طبیعي زېرمو او ارزانه او خواریکښ بشري ځواک په لرلو سره، د ډاډمن امنیت او مخلصانه سیاسي هوډ په سیوري کې د پانگونې بې ساری فرصت دی. دا فرصت زموږ له ملي حاکمیت او مشروع گټو پرته هېڅ حدود نه لري.

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