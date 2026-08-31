د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره نن د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو...
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره نن د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو...
د ا.ا.ا د بهرنیو چارو وزیر، محترم مولوي امیرخان متقي، د سره صلیب نړیوالې کمېټې (ICRC) د عملیاتي چارو له عمومي...
د ا.ا.ا. د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیرخان متقي د کویټ د «السایر» سوداگريزشركت له اجرايوي رييس او مخکښ پانگوال...
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ورور هیواد قطر د راس لفان په صنعتي ښار کې د وروستۍ...
د ا.ا.ا. بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د اورګاډي په عامو سفرکونکو وروستۍ چادونه چې له...
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله خپله ژوره اندېښنه څرګندوي...
بسم الله الرحمن الرحیمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:د منځني اسیا هېوادونو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزونو او فکري...
الحمد لله رب العالمین والصلاةُ والسلامُ على رسوله محمد و علی اله و اصحابه اجمعین.اما بعد:د ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان ، تاجکستان...
بسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی محمد و علی اله واصحابه اجمعین، و بعد،د روسیې فدراسیون د...