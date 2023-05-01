اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد، اعمار موتر شویی و ورکشاپ ترمیم وسایط نقلیه

بدینوسیله به تأسی از متحد المال شماره (AOP/NDP/PPD/C34/1405) مؤرخ 27/12/1447ریاست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد اعمار موتر شویی و ورکشاپ ترمیم وسایط نقلیه شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1405/W-002) را با شرکت ساختمانی و سرکسازی جلات خان ظاهری دارنده جواز شماره (108311) آدرس ناحیه چهارم مرکز هلمند را به ارزش مجموعی مبلغ (5200000) پنج میلیون دوصدهزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی پنج روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.