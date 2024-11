د روغتیا نړیوال سازمان جگپوړي پلاوي د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل

نن د ا.ا.ا. بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیرخان متقي سره د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) سیمیزې مشرې آغلې ډاکتر حنان بلخي او ورسره مل پلاوي وکتل.

د ناستې په پیل کې د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د (WHO) د راغلي پلاوي تر هر کلي وروسته په هیواد کې په صحي برخو کې د اړتیاو یادونه وکړه، متقي صاحب زیاته کړه چې په افغانستان کي د څلورو لسیزو جګړ و له امله ګڼې لیري پرتې سیمي او اوسېدونکي یې له روغتیایې خدماتو بې برخي شوی دي او په اړینه توګه ورته روغتیايي خدمات ندي ترسره شوي.

همدارنګه محترم متقي صاحب د (WHO) نړوال روغتیايي سازمان له مسؤلینو وغوښتل چې په افغانستان کي داخلي روغتیایي سیستم تجهیز او تقویه کړي او د ادویې په برخه کي دي کورني صحي سکتورونه غښتلی کړي تر څو د افغانستان صحي مرکزونه تمویل او افغانان له صحي پلوه پرځان بسیا شي.

د هیواد د بهرنیو چارو وزیر همدراز د پوليو او نورو ساري ناروغيو سره د ګډې مبارزې په اړه هم خبرې وکړې اوله پلاوي یې وغوښتل چې د پولیو او نور نارغیو د معاینې لابراتوارونه دي په افغانستان کې جوړ او فعاله شي.

دغه راز د د روغتیا نړیوال سازمان (WHO)سیمیزې مشرې آغلې ډاکتر حنان بلخي د افغانستان اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې (WHO) سازمان سره یې تل همکارۍ ترسره کړې دي او د کار کولو فرصتونه یې ورته برابر کړي دي.

اغلې بلخي همداراز دسعودي عربستان په جده کې د «مکروب ضد درملو پر وړاندې د مقاومت» په نوم د وزیرانو څلورمي ناستې په اړه( چې په دې وروستیو کې دايره شوې)هم معلومات وړاندي کړل او څرګنده یې کړه چې د روغتیا په برخه کې په نړیوالو ناستو کې هڅه کوي تر څو افغانستان ته د نړیوالو روغتیاپالانو پام راوګرځوي.

دغه راز اغلې حنان بلخي ژمنه وکړه چې په افغانستان کي به د داخلي صحي بنسټونو سره له نیژدې کار کوي تر څو هغوی تقویه او تجهیز شي.

همداراز په ننۍ ناسته کې د بېل ګېټس بنسټ د نړېوال انکشاف رئیس ښاغلي کرېستوفر جې اِلیس په خپل وار سره وویل؛ بنسټ یې هڅه کوي چي په افغانستان کې د پوليو يا ګوزڼ د ساري او خطرناکې ناروغۍ د له‌منځه وړلو لپاره مؤثر ګامونه پورته کړي.

د ناستې په وروستۍ برخه کې د افغانستان لپاره د یونیسیف مسؤل هم خبرې وکړې او په لړ کي یې وویل؛ اداره یې له افغان حکومت سره کار کوي تر څو نړیوال بانک اماده کړي چې له پنجشیره کابل ته د پاکو اوبو دلیږد پروژه پلې شي.

د ناستي په پای کې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې اسلامي امارت له وخته له نړیوالو مرستندویه بشري سازمانو سره د همکارۍ پالیسي لري او د یادي برخې د کارکوونکو امنیت او خوندیتوب ته ځانګړی پام لري.