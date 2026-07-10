بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره مسکو کې وکتل

د ا.ا.ا د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي د مسکو فارمټ اتمې ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین ولسي جمهوریت له ځانګړي استازي ښاغلي یو شیاویونګ سره وکتل.

په دې لیدنه کې د افغانستان او چین د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه‌ییز وضعیت او د ګډو همکاریو د لا پراختیا په اړه خبرې وشوې.
د بهرنیو چارو وزیر د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په اړه د چین له رغنده او متوازن دریځ څخه مننه وکړه او ویې ویل چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د متقابل احترام او ګډو ګټو پر بنسټ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره زمینه مساعده ده.

ښاغلي یو شیاویونګ د افغانستان او چین اړیکې مثبتې وبللې او د سیمې د وضعیت په اړه یې د چین لیدلوری شریک کړ. نوموړي د سیمه‌ییز ثبات، متقابلې همکارۍ او د افغانستان د اقتصادي او سیمه‌ییز اتصال په برخه کې د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ.

اړوند...

افغانستان

د بهرنیو چارو وزارت

رسنۍ

قونسلي خدمتونه

دیپلوماتیک خدمتونه

چټک تړوني

ستوری

2026 © | د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت
Click here to continue