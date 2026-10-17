د بهرنیو چارو وزارت د اداري پروسو د اسانه کولو روزنیز سمینار جوړ شو

د افغانستان اسلامي امارت د وزیرانو شوری د ۱۴۴۷/۳/۱ نېټې د (۵) ګڼې مصوبې د (۲) بند او د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ۱۴۴۷/۳/۲۰ نېټې د ۱۸۲۵/۶۹۶ ګڼې حکم پر بنسټ، د بهرنیو چارو وزارت د اداري پروسو د اسانه کولو په لړ کې روزنیز سمینار د دې وزارت د کارکوونکو لپاره تر سره شو.
د اداري پروسو اسانه کول د بهرنیو چارو وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. تر دې دمه د قونسلي چارو په برخه کې یو شمېر پروسې د هېوادوالو او مراجعینو لپاره ساده او اسانه شوي او ټاکل شوې چې دا لړۍ د وزارت نورو برخو ته هم وغځول شي.
یاد سمینار د بهرنیو چارو وزارت د اداري پروسو د اسانه کولو تخنیکي کمېټې له لوري وړاندې شو، چې موخه یې د وزارت د مرکزي ریاستونو اړوندو کارکوونکو ته د بېلابېلو اداري پروسو د ساده کولو او اسانه کولو په اړه عملي پوهاوی ورکول او د هغوی روزنه وه.