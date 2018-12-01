اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و تدارک 22 قلم تحایف

بدینوسیله به تأسی از متحد المال شماره (AOP/NDP/PPD/C34/1405) مورخ 27/12/1447ریاست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تهیه و تدارک 22 قلم تحایف شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1405/G-004) را با شرکت امارتی انکشاف صنایع دستی دارنده جواز شماره (0101-11196) آدرس سرک وزارت امور داخله مقابل سفارت هندوستان شهر کابل را به ارزش مجموعی مبلغ(1914980)یک میلیون نُه صدو چهارد هزارو نُه صدو هشتاد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراعلان الی پنج روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم شهر کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.