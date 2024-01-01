وزارت امورخارجه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ذیل اشتراک نمایند:

سم پروژه شماره داوطلبی جلسه قبل از داوطلبی تاریخ آفر گشائی زمان آفر گشائی تضمین آفر داوطلبی تهیه و تدارک 48 قلم رنگ پرنتر وماشین فوتوکاپی MOFA/NCB/1404/G-009 ندارد 31/06/1404 10:00 قبل از ظهر (118274) افغانی

نقل شرطنامه را از ویب سایت وزارت امور خارجه، ویب سایت ریاست تدارکات ملی و یا از مدیرت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه در اوقات رسمی بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط شرطنامه و قانون نافذ طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ های فوق الذکر و وقت معینه که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها درج شرطنامه معیاری می باشد، به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امورخارجه واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفر گشائی در دفتر جلسات مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه تدویر می گردد.

شماره تماس دفتر تدارکات: 0202103666

نوت: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمی شود.

https://tenders.ageops.af/prs/procurement-process/MoFA%25252F1404%25252FNCB%25252FG-1636/components