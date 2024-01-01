اطلاعیه عام تصمیم اعطای قراردادتدارک وسایل الکترونیکی

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تدارک وسایل الکترونیکی تحت شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1404/G-003) را با شرکت خدمات لوژستیکی حامد الفا دارنده جواز شماره (55846) آدرس احمد شاه بابا مینه، ناحیه 12 شهر کابل افغانستان را به ارزش مجموعی مبلغ (18417301.065) هجده میلیون چهارصدو هفده هزارو سه صدو یک اعشاریه صفر شصت وپنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.