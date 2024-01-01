اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تهیه و تدارک پرزه جات، روغنیات و فلتر برای وسایط نقلیه وزارت تحت شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1404/G-004) را با شرکت الفطیم لمیتد دارنده جواز شماره (8271-0101) آدرس قوا مرکز مقابل قندهار مارکیت، ناحیه دوم شهر کابل افغانستان را به ارزش مجموعی مبلغ (15032404) پانزده میلیون سی و دو هزارو چهارصدو چهار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.