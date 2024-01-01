موضوع: اعلان تاریخ لیلام اجناس داغمه و مازاد

قرار است وزارت امورخارجه به تعداد (2184) دو هزار و یکصد و هشتاد و چهار شماره اموال داغمه ومازاد مختلف النوع خویش را به تاریخ 22/4/1405 باحضور داشت هئیت موظف به پروسه داوطلبی گذاشته وبفروش رساند.

اسم پروژه تاریخ داوطلبی زمان داوطلبی مکان تضمین پیش پرداخت لیلام و واگذاری اجناس داغمه و مازاد 22/4/1405 10:00 قبل از ظهر وزارت امورخارجه-پارکینگ وسایط شماره ارتباط: 0202103667 15%فیصد قبل از شروع داوطلبی اخذ می گردد

خواهشمند است متن فوق را از طریق خویش حد اقل در سه جریده معروف به نشر اعلان سپرده ممنون سازند.

والسلام