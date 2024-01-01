لیلام و واگذاری اجناس داغمه و مازاد

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موضوع: اعلان تاریخ لیلام اجناس داغمه و مازاد
قرار است وزارت امورخارجه به تعداد (2184) دو هزار و یکصد و هشتاد و چهار شماره اموال داغمه ومازاد مختلف النوع خویش را به تاریخ 22/4/1405 باحضور داشت هئیت موظف به پروسه داوطلبی گذاشته وبفروش رساند.

اسم پروژهتاریخ داوطلبیزمان داوطلبیمکانتضمین پیش پرداخت
لیلام و واگذاری اجناس داغمه و مازاد22/4/140510:00 قبل از ظهروزارت امورخارجه-پارکینگ وسایط شماره ارتباط: 020210366715%فیصد قبل از شروع داوطلبی اخذ می گردد

خواهشمند است متن فوق را از طریق خویش حد اقل در سه جریده معروف به نشر اعلان سپرده ممنون سازند.
والسلام

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