موضوع: اعلان تاریخ لیلام اجناس داغمه و مازاد
قرار است وزارت امورخارجه به تعداد (2184) دو هزار و یکصد و هشتاد و چهار شماره اموال داغمه ومازاد مختلف النوع خویش را به تاریخ 22/4/1405 باحضور داشت هئیت موظف به پروسه داوطلبی گذاشته وبفروش رساند.
|اسم پروژه
|تاریخ داوطلبی
|زمان داوطلبی
|مکان
|تضمین پیش پرداخت
|لیلام و واگذاری اجناس داغمه و مازاد
|22/4/1405
|10:00 قبل از ظهر
|وزارت امورخارجه-پارکینگ وسایط شماره ارتباط: 0202103667
|15%فیصد قبل از شروع داوطلبی اخذ می گردد
خواهشمند است متن فوق را از طریق خویش حد اقل در سه جریده معروف به نشر اعلان سپرده ممنون سازند.
والسلام