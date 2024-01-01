اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و تدارک35قلم قرطاسیه غیر مطبوع

بدینوسیله به تأسی از متحد المال شماره (AOP/NDP/PPD/C34/1405) مورخ 27/12/1447ریاست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تهیه و تدارک35 قلم قرطاسیه غیر مطبوع شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1405/G-001) را با شرکت ساختمانی و خدمات لوژستیکی حنظله احمد یار دارنده جواز شماره (77834) آدرس پل سرخ کارته سه حوزه سوم شهر کابل شهر کابل را به ارزش مجموعی مبلغ (2343916.08) افغانی دو میلیون سه صدو چهل سه هزارو نه صد شانزده اعشاریه صفر هشت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراعلان الی پنج روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم شهر کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.