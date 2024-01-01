اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تدارک22 قلم تحایف

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تدارک22 قلم تحایف تحت شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1404/G-005) را با شرکت مسعود عصمت حامد لمیتد دارنده جواز شماره (9630) آدرس مقابل مسجد پل خشتی، ناحیه اول شهر کابل افغانستان را به ارزش مجموعی مبلغ (2499420) دو میلیون چهارصدو نود ونُه هزارو چهارصدو بیست افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.