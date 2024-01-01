اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد اعمار و بازسازی دیوار احاطه شهرک دیپلوماتیک شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1404/W-001) را با شرکت ساختمانی حاجی سپین گل ثمری دارنده جواز شماره (D-27934) آدرس جاده ننگرهار، مرکز ولایت هلمند- لشکرگاه را به ارزش مجموعی مبلغ (5236319.9) پنج میلیون دوصدو سی وشش هزارو سه صدو نزده اعشاریه نُه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.