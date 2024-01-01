د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو ریاست ، په پام کې لري چې دبندیانو ستونزو ته د رسېدنې په موخه په ایران هیواد کې د ټولو افغان بندیانو په اړه دقیق معلومات او احصائیه راټوله کړي. نو د بندیانو له کورنیو او اقاربو څخه هیله کېږي که تاسو کوم بندي په ایران هیواد کي لرئ ضمیمه شوې فورمه په دقیق ډول ډکه کړئ، د بندي د تذکرې کاپي او د امکان په صورت کې د محکمې یا بند له اړوند اسنادو سره یو ځای ټول معلومات په یوه PDF فایل کي ترتیب او لاندي واتساپ شميری ته یی واستوئ.د واتساپ شمیره ( ٠٠٩٣٧٨٢٤٤٦٠٤٥ )