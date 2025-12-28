د بهرنيو چارو وزير سره د امريکا متحده ایالتونو پخواني ځانګړي استازي وکتل

په دې ناسته کې د افغانستان او متحده ایالتونو د دوو اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو، فرصتونو او ستونزو هر اړخیزې خبرې وشوې.
د هېواد د بهرنیو چارو وزیر وویل، څه باندې څلور کاله وړاندې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او جګړې له پای وروسته، د افغانستان اسلامي امارت او امریکا متحده ایالتونو تعامل عملاً نوي پړاو ته داخل شوی. مولوي امیر خان متقي زیاته کړه، چې په ګڼو برخو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا فرصتونه شته چې د دوامداره خبرو له لارې پرې کار کېدلای شي.
ښاغلي زلمي خلیلزاد په خپل وار په افغانستان کې ډاډمن امنیت او د بیارغونې په برخه کې پرمختګونه د ستاینې وړ وبلل. د متحده ایالتونو پخواني استازي هم پر خپل وار د دواړو هېوادونو ترمنځ پر اړوندو موضوع ګانو خبرې اترې مهمې وبللې او د دوه اړخیزو ناستو په دوام یې ټینګار وکړ.