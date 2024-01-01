اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و تدارک10 قلم لوازم دفتری

بدینوسیله به تأسی از متحد المال شماره (AOP/NDP/PPD/C34/1405) مورخ 27/12/1447ریاست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تهیه و تدارک10 قلم لوازم دفتری شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1405/G-006) را با شرکت تولید موبل فرنیچر و فلزی کاری مقصود امپریال دارنده جواز شماره (99203) آدرس بین چهارراهی گل سرخ و ترافیک ناحیه چهارم شهر کابل را به ارزش مجموعی مبلغ(1718300) افغانی یک میلیون و هفت صد و هژده هزار و سه صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراعلان الی پنج روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.