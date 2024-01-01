اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد، تعویض سنگ فرش دهلیز های تعمیر سیاسی

بدینوسیله به تأسی از متحد المال شماره (AOP/NDP/PPD/C34/1405) مؤرخ 27/12/1447ریاست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به اطلاع عموم رسانیده میشود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تعویض سنگ فرش دهلیز های تعمیر سیاسی شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1405/W-001) را با شرکت ساختمانی الهام بلال دارنده جواز شماره (69244D -) آدرس سه راهی خواجه بغرا ایستگاه دانش ناحیه 15 شهر کابل را به ارزش مجموعی مبلغ (852535) هشتصدو پنجاه و دو هزارو پنجصدو سی وپنج افغانی افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی پنج روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.