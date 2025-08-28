د ا.ا.ا. د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ

د ا.ا.ا. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر ننگرهار او خوست ولايتونو د پاکستاني پوځ د بريدونو په غبرگون کې، چې په ترڅ کې يې ۳ تنه ملکيان شهيدان او ۷ تنه ټپيان شوي، په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د افغانستان احتجاج‌ليک يې وروسپاره.

د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني پوځ له خوا د افغانستان هوايي حریم نقض او ډیورنډ کرښې ته څېرمه پر ولسي وگړو بمباري په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتيا صريح نقض او پاروونکې عمل گڼي.
همداراز پاکستاني لوري ته په ډاگه شوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې‌مسؤولیته کړنې حتما عواقب لري.

اړوند...

افغانستان

د بهرنیو چارو وزارت

قونسلي خدمتونه

دیپلوماتیک خدمتونه

چټک تړوني

ستوری مجله

©2024 بهرنیو چارو وزارت، ټول حقوق خوندي دي.