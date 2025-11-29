د ا.ا.ا. بهرنیو چارو وزلرت په تاجکستان کې د چینایي اتباعو وژل کېدو پېښه غندي

د ا.ا.ا. د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس‌الدین شاهین په سیمه کې د درې تنو چینايي اتباعو د وژل کېدو د ناوړې پېښې په اړه د چین له ولسي جمهوریت او د تاجکستان له جمهوریت سره خپله ژوره خواشیني څرګندوي او دا پېښه په کلکو ټکو غندي.

د افغانستان اسلامي امارت د اړوندو ارگانونو له خوا د لومړنۍ ارزونې او معلوماتو پر اساس، په دې پېښه کې هغه کړۍ لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې‌ثباتۍ او د هېوادونو ترمنځ د بې‌باورۍ رامنځته کولو لپاره هڅې کوي.

د افغانستان حکومت د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پېښې د عواملو د موندلو په موخه معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري.د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا د پېښې د قربانیانو کورنیو ته د ډاډګېرنې ترڅنګ له هغوی سره خواخوږي څرګندوي.

