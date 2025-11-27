د بهرنیو چاور وزارت مرستیال له خپل ایراني سیال سره وکتل

په دې کتنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د دوهاړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، په ایران کې مېشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په ښهوالي او ګڼو برخو کي د لا ښه پرمختګ په حل لارو خبرې وشوې.
دوکتور محمدنعیم وویل چې اسلامي امارت له ګاونډیانو سره د متوازن او متقابلو اړیکو پر پیاوړتیا باور لري او زیاته یې کړه چې افغانستان د هرې ستونزې د حل لپاره خبرو او تفاهم ته لومړیتوب ورکوي.
ډاکتر مهدي سبحاني د افغانستان له ملي حاکمیت سره د ایران د درناوي څرګندونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې هېواد یې د دوهاړخیزو همکاریو پراختیا او د سیمې د سولې او ثبات ملاتړی دی.
په پای کې دواړو لوریو د همکاریو پر لاپراختیا او د اړیکو پر دوام ټينګار درلود.