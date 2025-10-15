په دې کتنه کې دواړو لورو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا بحث وشو دوکتور نعیم د چین او افغانستان اړیکې ژورې او تاریخي وبللې، د چین له مرستو یې مننه وکړه او د واحد چین د اصل پر ملاتړ یې ټینګار وکړ. نوموړي څرګنده کړه چې اسلامي امارت د متوازن سیاست له مخې له ټولو هېوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او له هېڅ يو هېواد سره د بل هېواد پر ضد اړيکې نه پالي.
سفیر ژاو شینګ د اسلامي امارت د اصولي دریځ ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ، چې چین د افغانستان ملي حاکمیت ته بشپړ درناوی لري او هم له افغانستان سره د دوامدارو همکاریو غوښتونکی دی.
په ناسته کې د ګاونډي هېواد له لوري څو ورځې مخکې پر افغانستان د ټولو انساني او اسلامي او د ګاونډيتوب د اصولو خلاف بريد يادونه هم وشوه
ښاغلي معين په دې اړه د اسلامي امارت واضح موقف په بيانولو سره وويل چې نوموړی برید يو ظالمانه او بزدلانه بريد و چې مناسب ځواب يې هم وويل شو.
نوموړي زياته کړه چې جنګ او جګړه د ستونزو حل لاره نه ده او اسلامي امارت له ټولو په ځانګړي ډول خپلو ګاونډيانو سره ښه او مثبت روابط غواړي.
البته که څوک د زموږ پر حقوقو او ارزښتونو تېری وکړي نو له افغان ولس له خپلو حقوقو او ارزښتونو څخه دفاع د ځان ثابت حق ګڼي او په ښه توګه له خپل ځان او حقوقو څخه دفاع کولی شي.
د چين سفير هم په ټينګار سره وويل چې ستونزې بايد د تفاهم او خبرو له لارې حل شي نه د جنګ او جګړې له لارې
په پای کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو پر لاپیاوړتیا او دوامداره همکاریو ټینګار وکړ.