د بهرنیو چارو وزیر سره د چين سفیر وکتل

په کابل کې د چین ولسي جمهوریت سفیر ښاغلي ژاو شینګ، د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر، محترم مولوي امیرخان متقي سره د دوو اړخیزو همکاریو، سیمهییزو تحولاتو او د چین اورمچي ښار کې د روانو مذاکراتو د بهیر په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه.
د هېواد د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د مثبتې ارزونې ترڅنګ له خپل چینايي سیال او د هغه له ټیم څخه په اورمچي کې د مذاکراتو د تنظیم او کوربتوب له امله مننه وکړه او همداراز یې د سعودي عربستان پاچاهۍ، ترکیې جمهوریت، قطر دولت او د متحده عربي اماراتو د منځګړیتوب هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه ګټورې خبرې شوې دي او هیله ده چې جزئي تعبیرات د مذاکراتو د پرمختګ خنډ نه شي.
په کابل کې د چین سفیر هم د اورمچي د مذاکراتو په اړه وروستي معلومات د هېواد د بهرنیو چارو وزیر سره شریک کړل او ویې ویل چې هېواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي او دغه بهیر یې په بېطرفۍ او همکارۍ پیل کړی دی. هغه زیاته کړه چې د سیمې د جیوپولیتیک وضعیت په درک سره، تمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور جوړونې بهیر، نېک نیت او د تاوتریخوالي نشتون دوام ومومي.
په پای کې، محترم مولوي امیرخان متقي څرګنده کړه چې د شخړو په تړاو د افغانستان اسلامي امارت دریځ دفاعي و او له خپل حریم څخه دفاع خپل مسلم حق ګڼي، او د متقابل درناوي او پوهاوي پر بنسټ د تفاهم او خبرو اترو پر دوام باور لري.