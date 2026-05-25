د بهرنيو چارو وزير سره د قطر سفير وکتل

نن په کابل کې د قطر دولت سفیر ښاغلي دکتور مردف القاشوطي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان او قطر د دوو اړخیزو اړیکو ترڅنګ پر یو لړ سیمه‌ییزو مسایلو هم خبرې وشوې.

د هېواد د بهرنیو چارو وزیر له دې خوښي څرګنده کړه چې په سیمه کې فعاله جګړه ودرېدلې ده؛ خو د جګړې د تلپاتې ودرېدو هیله یې وکړه او یو ځل بیا یې د قطر دولت او ملت سره د تېرو بریدونو له امله خپله خواخوږي شریکه کړه.

د قطر سفیر هم پر خپل وار افغانستان سره پر خپلې دوامدارې ښکېلتیا په ټینګار سره د سیمه‌ییز وضعیت په تړاو وروستي معلومات وړاندې کړل او د خپل هېواد دریځ یې شریک کړ.

اړوند...

افغانستان

د بهرنیو چارو وزارت

قونسلي خدمتونه

دیپلوماتیک خدمتونه

چټک تړوني

ستوری مجله

©2024 بهرنیو چارو وزارت، ټول حقوق خوندي دي.