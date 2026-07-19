خبرتیا

د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت، هېوادوالو ته د قونسلي خدمتونو د اسانتیا په موخه، په پام کې لري چې د ولایتونو تر مرکزونو وروسته داځل د هېواد په کچه په لاندې لسو ولسوالیو کې د مصدقه سندونو د تصدیق خدمتونه پیل کړي

.۱. سروبي – کابل۲

. قره باغ – کابل۳

. سپین بولدک – کندهار۴

. شینډنډ – هرات۵

. کلدار (حیرتان) – بلخ۶

. مومندره (تورخم) – ننګرهار۷

. ګرشک – هلمند۸

. امام صاحب – کندز۹

. جاغوري – غزني۱۰

. څمکنۍ – پکتیا⁠له همدې امله، محترم هېوادوال کولای شي چې له (۱۴۰۵/۰۵/۰۱ هـ ش) نېټې خپل سندونه په یادو ولسوالیو کې د افغان پوسټ امارتي شرکت د څانګو له لارې د بهرنیو چارو وزارت یا هم په اړوندو ولایتونو کې د ياد وزارت ولایتي څانګو ته د تصدیق په موخه ولېږي او له تصدیق وروسته یې بېرته له هم هغې پوسټ خونې ترلاسه کړي.يادونه د نورو معلوماتو لپاره له ۱۹۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

اړوند...

افغانستان

د بهرنیو چارو وزارت

قونسلي خدمتونه

دیپلوماتیک خدمتونه

چټک تړوني

ستوری مجله

©2024 بهرنیو چارو وزارت، ټول حقوق خوندي دي.