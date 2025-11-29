د بهرنیو چارو وزیر د اکو سازمان غونډې ته وینا وکړه

د ا.ا.ا. د بهرنیو چارو وزیر، محترم مولوي امیرخان متقي، په لومړي ځل د اقتصادي همکاریو سازمان (اکو ECO) د بهرنیو چارو وزیرانو په ۲۹مه غونډه کې چې د قزاقستان جمهوریت په کوربتوب په انلاین بڼه جوړه شوې وه ګډون وکړ.په دې غونډه کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو برخو د اسلامي امارت د څلور کلنو لاسته راوړنو، د نشه يي توکو پر وړاندې د پراخې مبارزې، او د سیمییز اتصال په برخه کې د افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت په اړه بحث وکړ.
نوموړي څرګنده کړه چې افغانستان چمتو دی له اکو سازمان او د سیمې له هېوادونو سره په بیلابېلو برخو کې اړیکې او همکاری زیاتې کړي.همداراز د بهرنیو چارو وزیر وویل: غړي هېوادونه کولای شي چې د دغه سازمان په چوکاټ کې د افغانستان له بېلابېلو اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو او فرصتونو څخه استفاده وکړي.غړو هېوادونو له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه وبلله او د اسلامي امارت د نشه يي توکو پر وړاندې هڅې او اقتصادي ثبات په برخه کې پرمختګونه یې وستایل.
همدارنګه، د سیمې هېوادونو ټینګار وکړ چې د ترانسپورت، کرنې او سوداګرۍ په برخو کې لویې سیمهییزې پروژې باید په ګډه پلې شي او د اقلیم بدلون په برخه کي ګډي هڅي ولرو.د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان د اکو سازمان نهجلا کېدونکی غړی وباله او افغانستان یې د جنوبي آسیا هېوادونو لپاره د سوداګرۍ او ترانزیت تر ټولو نږدې او اغېزمنه لار وښوده.غونډه د ۲۰۲۶ کال د بودیجې د تصویب، د سکرتریت د یو کلنو فعالیتونو د ارزونې او د راتلونکې غونډې د نېټې او ځای د ټاکلو په تړاو له پرېکړو وروسته پای ته ورسېده.