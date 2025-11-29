د ترکيې سفير د بهرنيو چارو وزير سره د مخې ښې ليدنه وکړه

د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره په کابل کې د ترکیې جمهوریت د سفارت شارژدافیر او مستشار ښاغلي جینک اونال، تودیعي لیدنه وکړ.په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو او سیمهییزو مسایلو او د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې او بحثونه وشول.
د هېواد د بهرنیو چارو وزیر د ورور هېواد ترکیې جمهوریت له هراړخیزو هڅو څخه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې د خبرو اترو کوربهتوب کړی و، مننه او قدرداني وکړ.ښاغلي اونال چې په افغانستان کې یې ماموریت پای ته رسېدلی، د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو له هراړخیز ملاتړ او همکارۍ څخه خوښۍ څرګندونه کړه.
هغه وویل: “زه خوشحاله یم چې په افغانستان کې مې خپل ماموریت د دواړو هېوادونو ترمنځ د هراړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه په ښه توګه ترسره کړی دی.”د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي، د ښاغلي جینک اونال له خدماتو څخه چې په افغانستان کې یې کړي او د افغانستان او ترکیې ترمنځ یې د اړیکو په لا پیاوړتیا کې مرسته کړې، مننه وکړه او د راتلونکو ماموریتونو کې یې ورته د لا زیاتو بریاوو غوښتنه وکړه.