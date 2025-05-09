د بهرنيو چارو وزير سره خپل ترکمنستاني سیال ټيليفوني خبرې وکړې

د ا.ا.ا. د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره د ترکمنستان د وزيرانو شورا مرستيال او د بهرنيو چارو وزير ښاغلي رشيد مردوف ټيلیفوني خبرې وکړې.د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په ختیځو ولايتونو کې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په هکله خپل د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل او همدا ډول يې د ترکمنستان د ملي رهبر محترم قربانقلي بيردي محمدوف د خيريه بنسټ له لوري د عاجلو بشري مرستو چې پکې پوښاک، خیمې، درمل او خواړه شامل دي د افغانستان اسلامي امارت ته د ژر تسلیمولو خبر ورکړ.
د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکمنستاني سيال څخه په دې لوی ناروین کې د غمشریکۍ، خواخوږۍ او د افغانانو د لاسنیوي څخه مننه وکړه او اړمنو خلکو ته یې د یادو مرستو د پر وخت رسولو ډاډ ورکړ.