د بهرنيو چارو وزير سره خپل ترکمنستاني سیال ټيليفوني خبرې وکړې

‏د ا.ا.ا. د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره د ترکمنستان د وزيرانو شورا مرستيال او د بهرنيو چارو وزير ښاغلي رشيد مردوف ټيلیفوني خبرې وکړې.د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په ختیځو ولايتونو کې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په هکله خپل د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل او همدا ډول يې د ترکمنستان د ملي رهبر محترم قربانقلي بيردي محمدوف د خيريه بنسټ له لوري د عاجلو بشري ‏مرستو چې پکې پوښاک، خیمې، درمل او خواړه شامل دي د افغانستان اسلامي امارت ته د ژر تسلیمولو خبر ورکړ.

د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکمنستاني سيال څخه په دې لوی ناروین کې د غمشریکۍ، خواخوږۍ او د افغانانو د لاسنیوي څخه مننه وکړه او اړمنو خلکو ته یې د یادو مرستو د پر وخت رسولو ډاډ ورکړ.

اړوند...

