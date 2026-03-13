د بهرنیو چارو وزیر له خپل چينایی سیال سره ټیلیفوني خبرې وکړې

په دې مکالمه کې دواړو لورو د افغانستان او چین ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، د سیمې پر امنیتي وضعیت او د روانو سیمهییزو تحولاتو پر اغېزو تفصیلي خبرې وکړې.
مولوي امیرخان متقي د ا.ا.ا د بهرني سیاست پر اقتصادمحوره تګلارې ټینګار وکړ او ویې ویل چې افغانستان له ټولو ګاونډیو او د سیمې له هېوادونو سره د باور، متقابل احترام او اقتصادي همکاریو د پراختیا غوښتونکی دی. نوموړي همداراز د سیمې وروستي امنیتي حالات یاد کړل او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت د هر ډول کړکېچ د حل یوازینۍ لار ډیالوګ او ډیپلوماسي بولي.
د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري د افغانستان پر ملي حاکمیت د وروستیو تیریو په اړه د اسلامي امارت موقف هم شریک کړ او څرګنده یې کړه چې افغانستان د خپل ولس او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع مشروع حق لري، خو په عین حال کې د کړکېچ د پراخېدو پر ځای د سیاسي حل ملاتړ کوي.متقي صاحب زیاته کړه چي د پاکستان په بمباریو او توغندیزو بریدو کي زیاتره ولسي وګړي ښځي او ماشومان په نښه کیږي او ملکي تاسیسات تخریبوي چي ښه بیلګه یې د تیري شپی د کابل او کندهار بریدونه دي.
ښاغلي وانګ يي د افغانستان او چین ترمنځ د مثبتو اړیکو د لا پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې چین د سیمې د ثبات او امنیت لپاره سیاسي تفاهم او د ستونزو د حل میکانیزمونه مهم بولي.
نوموړي همداراز د افغانستان له ډیالوګ محوره دریځ څخه هرکلی وکړ او څرګنده یې کړه چې د عامو خلکو او ملکي تأسیساتو په نښه کول ورته د منلو وړ نه دي.
وانګ يي همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وضعیت په اړه وویل چې پوځي اقدامات د ستونزو د حل لاره نه ده او له دې سره د کړکېچ سطحه نوره هم لوړیږي. هغه زیاته کړه چې چین د تفاهم او باور د رامنځته کېدو لپاره د رغنده رول لوبولو ته چمتو دی.