د بهرنیو چارو وزیر ته د قطر دولت سفیر خپل باور لیک وړاندې کړ

د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي ته نن ښاغلي مردف القاشوطي، چې پخوا يې د قطر دولت د شاژدافير په توگه کار کاوه، په کابل کې د نوي سفیر په توگه د خپل باورلیک نسخه وړاندې کړه.
د هېواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر دولت نوي سفیر ته د هرکلي ترڅنګ په نوي ماموریت کې د بریا هیله وکړه او هيله يې څرگنده کړه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په ګڼو برخو کې له شته فرصتونو ښه گټه پورته شي او اړيکې لا پراخې شي.
مولوي امیر خان متقي د افغانستان اسلامي امارت او قطر دولت اړيکې تاريخي وبللې او ټينگار يې وکړ چې د سوداگرۍ د پراختيا ترڅنگ قطر ته د افغان کاري ظرفيت د استولو لړۍ چټکه شي.
د قطر دولت نوي سفیر په خپل وار د افغانستان او قطر د حکومتونو او ولسونو اړیکې تاریخي وبللې او ژمنه یې وکړه چې د دوه اړخیزو اړیکو د پياوړتيا په برخه کې به هڅې زياتې کړي.
ښاغلي مردف القاشوطي همداراز ټينگار وکړ چې هېواد به يې د منځگړيتوب په برخه کې خپل سياست ته ادامه ورکړي او د افغانستان او نړيوالې ټولنې د دريځونو په لا نږدې کولو کې به هڅې وکړي.