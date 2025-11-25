د بهرنیو چارو وزیر ته د متحده عربي اماراتو سفیر خپل باور لیک وړاندې کړ

د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي ته نن په کابل کې د متحده عربي اماراتو نوي سفیر ښاغلي سيف محمد الکتبي خپل د باورلیک نسخه وړاندې کړه.
د هېواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو نوي سفیر ته د هرکلي ترڅنګ په نوي ماموریت کې د بریا هیله وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په ګڼو برخو کې د اړیکو د پراختیا فرصتونه موجود دي چې باید ترې ګټه پورته شي.
مولوي امیر خان متقي د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو لاپراختیا او افغانانو ته د اماراتو ویزو کې د اسانتیاوو رامنځ ته کول مهم وبلل.
د متحده عربي اماراتو نوي سفیر په خپل وار د اماراتو او افغانستان اړیکې تاریخي وبللې او ژمنه یې وکړه چې د دوه اړخیز تجارت او ټرانزیټ په برخو کې پر نوو پروژو کار کوي.
ښاغلي سيف محمد الکتبي همداراز یادونه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د اماراتو د ویزو په برخه کې د اسانتیاوو د رامنځ ته کولو لپاره هڅې وکړي.