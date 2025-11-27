د بهرنیو چارو وزیر له وزیر سره په کابل کې د م.م د سیاسي څانگې مشرې وکتل

په پیل کې په وروستیو زلزلو کې د متأثرینو سره د خواخوږۍ له امله او همداراز په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان لخوا د بمبار په پایله کې د اوښتي ملکي تلفاتو له امله په خواشیني څرګندولو، د بهرنیو چارو وزیر د یوناما له سرپرستې څخه مننه وکړه.
د دوحې پروسې د دوو کاري ګروپونو اړوند د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې د مخدره موادو کښت صفر ته نږدې شوی او د خصوصي سکتور د حمایت په برخه کې هم امارت اړین اقدامات کړي، او اوس ددې وخت رارسیدلی چې اړونده لوري هم د مخته تګ لپاره نور ملموس قدمونه واخلي.
آغلې جورجیټ خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستاني لوري د بمبار له امله د ښځو، ماشومانو او ملکي وګړو په مړینې خواشیني څرګنده کړه او یادونه یې وکړه چې د ملکي تلفاتو مخنيوي لپاره باید د نړیوالو قوانینو پابندي وشي او ملکیانو ته د ضرر رسولو څخه ډډه وشي.
نوموړې همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عبوري لارو د بندیدو له امله اندیښنه څرګنده کړه او یادونه یې وکړه چې د خوړو او تغذيې موادو اړوند د یوناما په زرګونه ټنه بشري مرستې بندې پاتې دي.
د مخدره موادو د کنترول او خصوصي سکتور د حمايې کاري ګروپونو کار د یوناما د سرپرستې لخوا مثبت و ارزول شو، او د دوحې د پروسې تر چتر لاندې یې په نورو برخو کې د ګډ کار وړاندیز وکړو. نوموړې همداراز څرګنده کړه چې دوی په مسلسله توګه له بهرنیو ډونرانو سره ښکیل دي ترڅو افغانستان سره د تعامل او مرستو په برخه کې نورې اسانتیاوې رامنځته شي.