د بهرنیو چارو له وزیر سره د ناروې هیواد شارژدافیر وکتل

دواړو لوریو د سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو تر څنګ د افغانستان – پاکستان او په عمومي ډول د سیمې په وضعیت خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر څرگنده کړه چي د افغانستان اسلامي امارت د خپل متوازن او اقتصاد محوره بهرني سیاست لمخې د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام په اساس ښې اړیکې غواړي او هیله لري چې مقابل لوري هم د زور او بې ثباتۍ پر ځای د خبرو اترو او ثبات انتخاب ته لومړیتوب ورکړي.
د ناروې شارژدافیر ښاغلي پير البرټ الساس په کڼړ، خوست او پکتیکا ولاتونو کې په هوایې بمبارد کي د ښځو، ماشومانو او ملکي وکړو په نښه کول د تأسف وړ وګڼل په اړه یې د تسلیت مراتب وړاندي کړل.
هغه څرګنده کړه چې هیواد یې له افغان حکومت سره د رغنده تعامل ملاتړ کوي.
د ناستې په پای کي د مثبت تعامل پر اړتیا او هیواد ته د راستنیدونکو مهاجرینو په ستونزو گډ بحث او خبرې وشوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو لاپراختیا ته هیله مندي وښودل شوه.