د بهرنيو چارو له وزير سره د جاپان سفير تعارفي ليدنه وکړه

د بهرنیو چارو وزير د جاپان سفير ته په نوي ماموريت کې د بريالیتوب هیله څرګنده کړه او زیاته یې کړه: جاپان د نړۍ له پرمختللیو هیوادونو څخه دی، افغانستان له جاپان سره تاریخي اړيکې لري او اسلامي امارت لیواله دی چې له جاپان سره په سياسي او اقتصادي برخو کې پراخې مثبتې اړیکې ولري.
د جاپان سفير ښاغلي ماساموتو کينيچي په افغانستان کې د سرتاسري امنيت، د مخدره توکو په وړاندې مبارزې او په ګڼو برخو کې د پرمختګونو ستاينه وکړه او زیاته یې کړه: چې د خپل ماموريت په وخت کې به هڅه وکړم چې د دواړو هیوادونو تر منځ اړیکې پياوړې شي او له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې همکارۍ زیاتې شي.